American Psycho il regista non capisce perché la gente idolatra Patrick Bateman

A parte tutti i meme, Patrick Bateman è un tipo piuttosto incasinato. Anche se si segue la teoria che implica che non uccide mai nessuna delle donne del film, ed è tutto nella sua testa contorta, non ha la migliore visione della vita. Tuttavia, ciò non impedisce a un certo gruppo di trattarlo come un idolo, cosa che lascia perplessa la regista del film Mary Harron fino ad oggi.

Parlando con Letterboxd Journal per celebrareAmerican Psycho il compimento dei 25 anni, Harron ha detto di essere "sconcertata" dall'amore che le persone hanno per Bateman. "Sono sempre così disorientato da questo. non credo che [la co-sceneggiatrice Guinevere Turner] e io ci saremmo mai aspettati che sarebbe stato abbracciato dai fratelli di Wall Street, affatto... Non sono sicuro del perché [sia successo], perché Christian li sta chiaramente prendendo in giro... Ma le persone leggono la Bibbia e decidono che dovrebbero andare a uccidere un sacco di persone. La gente legge Il giovane Holden e decide di sparare al presidente".

"C'è [Bateman] che è bello e indossa bei vestiti e ha soldi e potere. Ma allo stesso tempo, ha interpretato come qualcuno stupido e ridicolo", ha continuato Harron. "Quando è in una discoteca e sta cercando di parlare con qualcuno dell'hip hop, è così imbarazzante quando cerca di essere cool".

C'è una parte della sottocultura che sa che Bateman non è un cittadino modello, e ha un apprezzamento ironico per il personaggio, rimanendo consapevole di quanto possa essere stupido. Harron trova ancora divertente l'amore per Bateman, soprattutto se considera come il romanzo originaleAmerican Psycho fosse "la satira di un uomo gay sulla mascolinità". Tuttavia, può accadere un apprezzamento inaspettato anche per i personaggi malvagi. È solo una di quelle cose che accadono quando un artista mette la sua creazione al mondo.

