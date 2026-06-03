Amichevole pre-Coppa del Mondo tra RDC e Cile annullata in Spagna a causa delle paure legate all'Ebola

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Un'amichevole pre-Coppa del Mondo, tra Cile e Repubblica Democratica del Congo, era prevista per la prossima settimana, il 9 giugno, a La Línea de la Concepción, Cadice, ma il sindaco del comune a sud della Spagna, Juan Franco, ha deciso di cancellare la partita a causa del timore di un'esplosione di Ebola nel paese africano, ufficialmente dichiarata epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Parlando alla radio COPE, Franco ha detto di aver preso la decisione dopo una raccomandazione delle autorità sanitarie della regione dell'Andalusia, e dopo aver visto che la documentazione presentata dagli organizzatori era insufficiente. "Stiamo parlando di una pandemia, credo piuttosto seria, in Africa. Non credo che ci sia ancora un vaccino da sviluppare per questo, e abbiamo ritenuto che la cosa più sensata fosse che la partita non si tenesse".

Il Cile non si è qualificato per la Coppa del Mondo 2026, ma la Repubblica Democratica del Congo sì, per la seconda volta in assoluto, dopo aver partecipato all'edizione 1974 della competizione, quando ha perso tutte le partite della fase a gironi. La RD Congo si è qualificata dopo aver battuto la Giamaica ai play-off lo scorso marzo.

I giocatori congolesi si allenano e vivono in Belgio da prima dell'inizio dell'epidemia, quindi il rischio che qualcuno di loro porti il virus è praticamente nullo, ma "la documentazione che ci è stata fornita ha lasciato alcuni dubbi sulle garanzie di salute e sicurezza che potrebbero essere fornite per questa partita". Gli Stati Uniti impongono divieti di viaggio severi per i non americani che siano stati in RDC, Uganda o Sud Sudan, ma i giocatori potranno entrare nel paese e giocheranno partite della fase a gironi contro Portogallo, Colombia e Uzbekistan di Cristiano Ronaldo, in partite a Houston, Atlanta (USA) e Guadalajara (Messico).