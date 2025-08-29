Amici e rivali sostengono Lewis Hamilton in mezzo alle difficoltà della Ferrari: "È un combattente", dice Russell

HQ

La Formula 1 torna questo fine settimana con il Gran Premio d'Olanda, e molti occhi saranno puntati su Lewis Hamilton, alla sua prima gara dopo il suo auto-battito subito famoso, dicendo che è "assolutamente inutile". Parole che si sono rivelate un po' controverse con alcune persone, in particolare con alcuni vecchi veterani della Ferrari come Jean Alesi, a cui non piaceva l'atteggiamento di autocommiserazione del sette volte Campione del Mondo.

Tuttavia, Hamilton, una figura rispettata e generalmente ben voluta in questo sport, ha ottenuto il sostegno di altri piloti, anche se sono rivali. "Certo, come amico, gli auguri il meglio, ma come rivale e concorrente, non desideri troppo perché vogliamo batterli!", ha detto George Russell della Mercedes, che ha detto che Lewis è un combattente ed è sicuro che continuerà (tramite F1.com).

Nel frattempo, Fernando Alonso, che ha fatto coppia con Hamilton nel 2007, quando erano compagni di squadra ma anche rivali alla McLaren, lottando per il titolo piloti solo per perderlo a favore di Kimi Raikkonen (per la Ferrari), ha detto che Hamilton "è un pilota incredibile e capirà prima o poi di essere al top del ritmo. Lui e Ferrari saranno sempre una coppia che dovrai rispettare molto."