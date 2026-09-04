Amigo si unirà a Sonic Racing: Crossworlds gratuitamente la prossima settimana

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Sega e Sonic Team continuano in modo ammirevole ad espandersi Sonic Racing: Crossworlds con espansioni a pagamento che presentano nuovi personaggi ospiti, auto e piste basate su franchise noti come Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles e Minecraft.

Ma soprattutto, continuano a introdurre icone classiche di Sega, che vengono aggiunte al gioco insieme alle nuove auto, e questo è fatto completamente gratuitamente per tutti coloro che possiedono il gioco. Più recentemente, è stato introdotto l'icona di Crazy Taxi Axel insieme al suo taxi giallo, e presto è il momento di una nuova aggiunta.

Questa volta è la scimmia Amigo, che suona le maracas , che abbiamo conosciuto nel successo per Dreamcast Samba de Amigo. Sarà aggiunto al gioco l'8 settembre insieme al veicolo Locomotive de Amigo, e solo due giorni dopo (il 10 settembre) ci sarà un festival Samba de Amigo a cui partecipare.

Dato che Amigo è un personaggio Sega, sia lui che il veicolo sono scaricabili gratuitamente. Ci vediamo sulle strade di Crossworlds, e che vinca il miglior giocatore Amigo.