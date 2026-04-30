Amnesty International esorta il presidente della FIFA Gianni Infantino a chiedere a Trump di fermare deportazioni e repressioni

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Amnesty International ha esortato il presidente della FIFA Gianni Infantino a utilizzare il 76° Congresso FIFA a Vancouver, a partire da oggi, giovedì, per dimostrare il suo impegno a garantire che la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada sia libera da deportazioni, detenzioni e repressioni, e che le politiche sull'immigrazione non agiscano durante l'evento.

"A sole sei settimane dall'inizio della Coppa del Mondo 2026, il presidente della FIFA Gianni Infantino deve ancora rendere pubblicamente come tifosi, giornalisti e comunità locali saranno al sicuro da detenzioni arbitrarie, deportazioni di massa e repressioni sulla libertà di espressione", ha dichiarato Steve Cockburn, responsabile della giustizia economica e sociale di Amnesty International.

Amnesty International aveva precedentemente avvertito del pericolo e del rischio per tifosi, giocatori, giornalisti, lavoratori e comunità locali derivanti da politiche abusive sull'immigrazione statunitense, che hanno portato a "arresti illegali, detenzioni di massa e deportazioni". "Questo Congresso FIFA dovrebbe essere il momento in cui lo farà, e la comunità calcistica globale deve ricevere più di semplici banalità vuote".

Cockburn considera "incredibile" che Infantino non abbia ancora chiesto a Trump di fermare le incursioni ICE durante la Coppa del Mondo, in un periodo in cui milioni di visitatori stranieri visiteranno gli Stati Uniti. "Solo nel 2025, 500.000 persone sono state deportate dagli USA in mezzo a un'emergenza nazionale per i diritti umani. Questo non può continuare."

"Negli USA, le politiche sull'immigrazione continuano a rappresentare una grave minaccia, mentre discriminazioni e restrizioni alla libertà di espressione e alla protesta pacifica sono in vigore in tutti e tre i paesi ospitanti. È tempo che il presidente della FIFA Gianni Infantino ci dica finalmente come saranno tutelati i diritti umani."