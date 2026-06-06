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Nel mondo delle trasposizioni videoludiche in cui viviamo oggi, sembra che molti dei film e delle serie TV che vediamo basati sui nostri giochi preferiti possano essere suddivisi in due gruppi. Ci sono le cose davvero buone, e poi quelle a cui devi aggiungere delle cave per difenderle. Il film Super Mario Galaxy, un film su Minecraft, Cinque notti da Freddy's e il suo sequel. "Buono per i fan", potresti sentire dire qualcuno, che è praticamente un codice per dire che è un po' una perdita di tempo, ma non voglio farci troppo di grosso.

Mi aspettavo pienamente che Among Us, la serie animata basata sul gioco di deduzione sociale colpito dalla pandemia con lo stesso nome, rientrasse nella seconda categoria. Ha un cast stellare, certo, ma mi aspettavo che al massimo fosse una serie valida che tocca i punti chiave di un gioco Among Us e poi si ritira completamente. Sarà popolare, in base all'IP, ma non sarà davvero buono. A quanto pare, mi sbagliavo molto nelle mie supposizioni sulla serie Among Us, e lo showrunner Owen Dennis insieme a un team di animatori e doppiatori di talento hanno messo insieme una serie che prende la premessa essenziale del gioco e la rende qualcosa che vale la pena guardare per dieci-quindici minuti alla volta.

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Among Us non ho avuto le lacrime che mi scorrevano sul viso quando un compagno di equipaggio è stato ucciso (spoiler: alcune persone muoiono nella serie di omicidio), né mi ha fatto rotolare per terra ridendo, ma in realtà non è pensato per nessuna di queste cose. È divertente, e non in un modo che sembri una scusa mentre sto disperatamente cercando qualcosa di positivo da dire a riguardo. La serie è rapida e vivace con le sue battute, i personaggi sembrano il più sviluppati e interessanti possibile considerando che si basano solo su un colore e un'uniforme, e l'animazione è brillantemente stilizzata.

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Non sono il pubblico target per Among Us, ma mi sono comunque ritrovato a sorridere e ridere ad alcune battute. La serie è incredibilmente affascinante, grazie a una combinazione di doppiaggio e vivacità visiva. Yvette Nicole Brown, Randall Park, Ashley Johnson e tutti gli altri a bordo dello Skeld ci danno personaggi invece che colori, e sembra che tutti si siano divertiti molto a esibirsi. A causa del talento a bordo, mi aspettavo un budget di animazione un po' ridotto. Molte scene con solo due personaggi che si muovono su e giù mentre parlano, e ancora una volta sono rimasto piacevolmente sorpreso da Among Us. Dennis e il suo team hanno fatto un lavoro brillante nel rendere ogni personaggio espressivo e unico. Anche senza bocche, occhi o maniere a cui aggrapparsi, c'è comunque molta vita nei compagni di squadra, e ti ritrovi coinvolto in ogni secondo di un episodio in attesa della prossima gag visiva.

La breve durata di Among Us aiuta molto, perché non sembra mai che si prolunghi troppo e ti tiene sempre in fermento per altro. È un po' diverso da altri cartoni animati che ho visto che vanno per il minuto dieci-quindici episodi, perché c'è una narrazione centrale e importante da seguire, ma oggi tutti possono guardare i cartoni in ordine e non devono preoccuparsi che ogni episodio sia un microcosmo a sé stante nel mondo. Sarebbe stato interessante vedere la serie affrontare un mistero completamente nuovo con impostori e compagni di squadra diversi in ogni episodio, ma il formato scelto da Dennis e compagni qui funziona alla grande.

Ci sono anche molti riferimenti al gioco, oltre a sequenze più stilistiche che mostrano che il gioco buffo sugli impostori sospetti ha davvero il potenziale per una serie di cartoni animati divertente. Se non conosci il gioco (come ho scoperto essere il caso della maggior parte del cast), non hai davvero bisogno di conoscerlo per entrare in questa serie. Alla fine è un giallo. Qualcuno muore su un'astronave che sfreccia attraverso la galassia, e i nostri compagni sopravvissuti devono capire chi è un buon uovo e chi deve essere spinto fuori dalla camera d'aria. Il mistero in sé è ben scritto e, anche se non ti fa tenere con il fiato della sedia, resti sempre a grattarti la testa su chi possa essere il cattivo. Aiuta il fatto che nessuno venga davvero considerato il personaggio "sicuro" o dal punto di vista. Elijah Wood nei panni di Green è il nostro uomo qualunque, ma cambiamo prospettiva abbastanza spesso da non essere mai sicuri di chi possiamo fidarci, o chi potrebbe aver commesso un omicidio mentre non stiamo guardando.

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Non tutte le battute finiscono in Among Us. Non tutte le gag visive ti faranno riavvolgere solo per vederle ancora una volta, ma lo show prende ispirazione dalle migliori commedie americane nel senso che ti lancia così tanto che alla fine di un episodio troverai sicuramente qualcosa di divertente che ti resta impresso. La maggior parte di questi momenti per me è arrivata dalle incredibili letture del cast, che ti fanno sentire come se fossero stati soldi ben spesi nel portare le grandi star del cast Among Us. Non è nemmeno eccessivamente stimolante sotto questo aspetto, e sembra che anche in un episodio breve non ti chieda mai cosa sia appena successo e come elaborare tutto ciò che ti è stato detto. L'unico svantaggio della serie che direi è che non sono sempre sicuro di chi sia rivolto. Non è un cartone animato per adulti che aspira a essere un po' audace, ma non è nemmeno per bambini molto piccoli, che direi sarebbero il pubblico di riferimento del gioco. Immagino che sia da qualche parte a metà strada, per i ragazzi che hanno visto programmi come Regular Show, Adventure Time e simili. Detto ciò, il fascino dello spettacolo sembra che contagierà il pubblico di tutte le età, quindi forse non vale la pena preoccuparsene.

Among Us è una serie breve, vivace e intelligente che rappresenta la migliore versione di ciò che Among Us potrebbe essere come serie animata. Il cast vocale è superbo e tutti sono al massimo, la sua comicità è efficace e coerente. È ben ritmata e non sembra che prolunghi il mistero fino alla noia. Un ottimo inizio per una serie che ha il potenziale di tornare ancora e ancora. Già gli attori con cui ho parlato hanno detto che sarebbero pronti a tornare, e Owen Dennis ha un piano per fare praticamente quello che fa il gioco: resettare il round con una nuova mappa e potenzialmente nuovi compagni di equipaggio sull'orlo della morte. Una piacevole sorpresa e un cartone animato che posso facilmente consigliare.