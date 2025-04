Among Us 3D verrà lanciato su Steam all'inizio di maggio

HQ

Gli sviluppatori InnerSloth e Schell Games hanno rivelato solo di recente Among Us 3D , un nuovo modo di vivere il gioco di deduzione sociale che si basa sulla versione in realtà virtuale. All'epoca, è stato detto che il gioco sarebbe arrivato prima su PC, ma non ci è mai stata detta una data precisa. Questo è cambiato ed è in realtà prima di quanto si possa pensare.

È stato rivelato che Among Us 3D arriverà su Steam già il 6 maggio. Per quanto riguarda il lancio di questa versione del gioco, ci è stato detto che offrirà una modalità tag che introduce un nuovo ruolo chiamato The Infected, che è fondamentalmente un'esperienza simile agli zombie in cui i giocatori non possono essere toccati dal giocatore infetto. Per il resto, possiamo aspettarci che la chat di prossimità nativa sia supportata, che vengano ospitati eventi a tempo limitato, che vengano offerti minigiochi nuovi e di ritorno e che vengano offerte anche una marea di opzioni di personalizzazione con cui giocare.

Con il gioco quasi qui, puoi vedere il suo nuovo trailer della data di uscita qui sotto e, per chiunque desideri entrare nel gioco, vale la pena notare che, sebbene sia dotato di cross-play con altre versioni Among Us 3D (inclusa la VR), non è cross-play con l'esperienza 2D di base.