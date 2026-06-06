Among Us fa una prima a sorpresa come parte del Summer Game Fest

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L'abbiamo visto l'ultima volta al Summer Game Fest, quindi ha senso che la prossima volta che vedremo la serie animata Among Us, sarebbe stata anche alla grande vetrina estiva di Geoff Keighley. Alcuni si aspettavano un nuovo trailer, o forse solo un ricordo dell'esistenza della serie, ma invece abbiamo avuto una sorpresa molto più grande.

L'intera prima stagione di Among Us, con tutti e 10 gli episodi, è disponibile in streaming ora su Paramount+. Con Elijah Wood, Yvette Nicole Brown, Dan Stevens, Ashley Johnson, Randall Park, Kimiko Glenn e molti altri, Among Us mette alcuni dei nostri attori preferiti sullo Skeld, dove non possono distinguere i loro amici dai nemici, e dovranno affrontare i letali Impostori mutaforma.

La serie è stata creata da Owen Dennis, che ha collaborato con gli sviluppatori di Among Us ' per creare una serie che potesse rimanere fedele ai giochi e offrire al contempo la comicità e la storia che ci si aspetterebbe dalla televisione. Se vuoi sapere se la serie vale il tuo tempo, dai un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione qui.