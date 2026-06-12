Among Us ' La creatrice della serie ci racconta il segreto per rendere i personaggi espressivi senza volti

HQ

La serie animata Among Us fa un ottimo lavoro nel rendere i suoi personaggi espressivi. Attraverso le interpretazioni del cast stellare e il lavoro del team di animazione. Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il creatore della serie Owen Dennis, e non abbiamo potuto fare a meno di chiederci delle difficoltà nel rendere un personaggio espressivo senza occhi, bocca o qualsiasi vero tratto facciale riconoscibile.

"Sì, è difficile," ammise Dennis. "Quando si tratta di capire come mostrare le espressioni in un personaggio che non ha occhi né bocca, per chiunque abbia visto il mio precedente show, Infinity Train, avevo un personaggio chiamato One-One che aveva due occhi a cerchio verticale, senza bocca e nient'altro. E dovevamo comunque far passare espressioni dal suo volto in qualche modo."

Dennis spiegò che aveva preso le lezioni apprese da One-One e le aveva applicate ai compagni di equipaggio in Among Us. Ha anche detto che molte espressioni possono essere interpretate in modi diversi. "È buffo perché avrai, tipo, se fai una specie di arcobaleno, che può sembrare buffo. Ma può anche sembrare pomposo o può sembrare felice o pomposo oppure può arrivare, a seconda di come ti piace posizionare il corpo, improvvisamente può renderlo più grande, può cambiare completamente il tono."

Gran parte della lettura di un'espressione può arrivare dal punto di vista del doppiatore, ma Dennis si è anche assicurato di assumere animatori e artisti con voci proprie e unice, così da poterla trasmettere nello show. Se vuoi saperne di più, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: