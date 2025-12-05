Amplia la tua città Lego con questa graziosa e pittoresca Via dello Shopping

HQ

Sebbene molti set Lego moderni siano pensati per assomigliare a parti della cultura pop più ampia, ci sono ancora molti set che riflettono le parti più tradizionali e non basate su IP dell'universo Lego. A tal fine, se sei un urbanista Lego e ti piace espandere la tua metropoli urbana con nuovi edifici, è stato svelato un nuovo set con piani per il debutto nel nuovo anno.

In particolare, stiamo parlando del set Icons Shopping Street, che è un diorama urbano davvero idilliaco e affascinante che raffigura alcuni negozi e una piazza vivace dove minifigure si muovono e cercano di spendere i loro tacchini per oggetti interessanti.

Non essendo un prodotto a marca, ottieni comunque un buon rapporto qualità-prezzo, dato che costa £229,99/€249,99 e offre fino a 3.456 pezzi di Lego da costruire. Questo si aggiunge anche a un cast di minifigure, con un design modulare che si collega facilmente a ambientazioni urbane simili.

Per riferimento, la Starship Firespray-Class di Jango Fett di Star Wars costa circa £30 in più e contiene meno di 3.000 pezzi di Lego, offrendo anche solo un paio di minifigure.

La data ufficiale di lancio del set è il 4 gennaio, ma Lego Insiders può rimandarlo rapidamente dal 1° gennaio.

