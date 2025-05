Amy Poehler mostra finalmente il trailer del falso spin-off di Parks and Recreation

HQ

Parks and Recreation si distingue ancora oggi come una delle migliori sitcom, poiché ogni episodio e stagione durante le sue sette stagioni sembrava continuare a funzionare e offrire intrattenimento di altissima qualità. Anche se è improbabile che il cast e la troupe lavorino di nuovo insieme per più Parks and Rec, quando stavano girando lo show anni e anni fa, si sono anche riuniti per utilizzare il sito di produzione Parks and Rec per realizzare un falso progetto spin-off noto come Philly Justice.

In sostanza, Leslie Knope e Ron Swanson e il resto della banda governativa di Pawnee se ne sono andati, e invece ci viene presentato un gruppo di avvocati di alto livello che operano a Filadelfia. Il cast principale è tutto incluso, e invece di avere un ruolo più secondario come in Parks and Rec, Kathryn Hahn è uno dei personaggi principali questa volta, rendendo la serie parodia che francamente sembra esilarante.

C'è poca o nessuna possibilità che Philly Justice venga mai realizzato correttamente, ma c'è un teaser di come appariva, con i fan Parks and Rec con gli occhi d'aquila che notano molti degli stessi set e persino costumi. La stessa Leslie Knope, Amy Poehler, ha recentemente preso il suo podcast Good Hang per condividere un assaggio del trailer Philly Justice, che guarda contemporaneamente a Rashida Jones, Adam Scott e Dylan McDermot.

Puoi vedere il trailer Philly Justice qui sotto, dal timestamp di 1:08:18.