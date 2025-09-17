Amy Poehler pensa che gli Oscar dovrebbero concentrarsi di più sulle commedie

HQ

C'è un motivo per cui il termine Oscar-bait di solito indica drammi lenti e metodici in cui un uomo di solito ha un monologo che termina con un urlo in modo da poter ottenere una clip da mettere prima che venga letta la sua nomination come miglior attore. Gli Academy Awards amano i drammi e raramente le commedie ottengono un brillamento, non importa quanto siano divertenti o di successo.

Questo è qualcosa che Amy Poehler vuole cambiare. Parlando con Olivia Colman nel suo podcast Good Hang, Poehler ha parlato del fatto che le commedie vengono negate e pensa che sia ingiusto a causa del fatto che il genere è visto come più facile da mettere insieme.

"Ogni anno agli Oscar, tutti (nella commedia) vengono svuotati, e tutte le persone serie si alzano e accettano e accettano. È una stronzata, perché la commedia non è facile", ha detto. Poehler ha ottenuto consensi e premi per i suoi ruoli, guadagnandosi un Golden Globe nel 2013 e un Primetime Emmy nel 2016 insieme a Tina Fey.

È interessante notare che Poehler è anche un membro dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, quindi forse può aiutare a far sì che più commedie ottengano nomination agli Oscar. Potrebbe anche esserci una divisione tra commedia e dramma, proprio come i Golden Globes, ma ciò potrebbe creare confusione su quali film si adattano a quale genere.

Come metteresti più commedie agli Oscar?

