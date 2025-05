Anakin avrebbe potuto essere malvagio fin dall'inizio

In una galassia alternativa molto, molto lontana, la storia di Anakin avrebbe potuto essere molto diversa. George Lucas inizialmente aveva una visione molto più oscura per Anakin rispetto a quella che abbiamo finalmente visto in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith.

Invece di un eroe tragico che cade per salvare la sua amata, immaginava Anakin come un assassino a sangue freddo che uccideva segretamente i suoi compagni Jedi molto prima di diventare Darth Vader. Questo è stato rivelato in un'intervista scoperta di recente in cui Lucas ha detto:

"Nelle sue missioni attraverso le galassie, Anakin è andato via e ha fatto la sua cosa Jedi e molti Jedi sono stati uccisi - ed è perché gli hanno voltato le spalle e lui li ha abbattuti".

In sintesi. Avrebbe vissuto una doppia vita: un Jedi rispettato di giorno e un assassino segreto che eliminava i suoi stessi compagni durante le sue missioni. Il che a sua volta avrebbe reso il suo tradimento ancora più emotivo e personale, soprattutto nei confronti di Padmé, in quanto avrebbe significato che aveva mentito a tutti quelli che lo circondavano da molto tempo.

Poi, naturalmente, c'è la questione di come sarebbe riuscito a nascondere tutto al Consiglio Jedi, che dovrebbe essere in grado di percepire le oscure intenzioni delle persone.