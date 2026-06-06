Anakin Skywalker appare nel trailer di gameplay Star Wars Zero Company

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Star Wars Zero Company ha ufficialmente confermato che sarà lanciato il 27 agosto e che i preordini sono aperti ora. Sebbene alcuni abbiano già potuto vedere il gameplay del nuovo gioco strategico Star Wars di Bit Reactor prima di oggi, questo era un aspetto adeguato per un pubblico più ampio, visto come gestiranno una squadra improvvisa nelle Guerre dei Cloni.

Userai squadre diverse, armi e altro ancora in Star Wars Zero Company, con una squadra di eroi principali oltre ai tuoi personaggi più personalizzati, che possono morire per sempre proprio come i compagni di squadra in XCOM.

Come abbiamo riportato prima della presentazione ufficiale, Star Wars Zero Company sarà lanciato questo agosto. I preordini sono aperti ora a partire dal Summer Game Fest, e puoi scoprire il gameplay di persona: