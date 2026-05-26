Analista: "007 First Light le vendite di apertura non stanno andando bene"

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È stato recentemente rivelato che la star di TikTok Khaby Lame appare in una breve scena nel nuovo film uscito 007 First Light, che abbiamo recensito oggi (spoiler: è davvero buono). Tuttavia, non è stato ben accolto da tutti, e molti pensano che non si integri affatto e rovini parte dell'esperienza, anche se, secondo il nostro recensore, è una parte così piccola del gioco che è quasi impercettibile.

Tuttavia, il noto analista di Niko Partners Daniel Ahmad ora suggerisce che ci sia un motivo per cui IO Interactive ha scelto la strada di TikTok. Scrive su X che "le vendite iniziali non stanno andando bene", il che li ha portati a voler "promuoverlo in modi unici." Il problema è che la pubblicità tradizionale ha raggiunto solo chi già apprezza James Bond:

"Finora hanno fatto una campagna di marketing alla vecchia scuola che non ha avuto molto successo al di fuori di chi è cresciuto con Bond."

Non sembra pensare che sarà un disastro, ma crede che alla fine andrà bene, anche se non sarà un concorrente di Uncharted, ma più in linea con Indiana Jones e il Great Circle. Quest'ultimo ha venduto abbastanza bene, ma come sappiamo, è incluso con Game Pass Ultimate, cosa che si potrebbe sospettare abbia fatto perdere parecchie vendite dirette.