Analista di videogiochi: Sony La decisione di porre fine ai giochi fisici è "estremamente anti-consumatore"

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Mentre molti giocatori sono assolutamente furiosi perché Sony sta eliminando gradualmente i giochi fisici, ci sono altri che sono influenzati dalla decisione, e CNBC ha ora pubblicato un articolo suggerendo che anche il mercato dei giochi usati da 7 miliardi di dollari è minacciato di conseguenza.

Sottolineano che Sony è stata l'azienda che ha promosso di più i giochi fisici 13 anni fa, quando l'allora capo di PlayStation Jack Tretton disse: "Scambia il gioco al dettaglio. Vendilo a un'altra persona. Prestalo a un amico, o tienilo per sempre."

Il problema principale, oltre alla riduzione delle scelte e alla possibilità di possedere effettivamente i propri giochi, è che Sony offre pochissima protezione per il futuro. Sebbene Nintendo continui chiaramente a investire nei giochi fisici, Microsoft ha un programma completo di retrocompatibilità e prevede di permettere agli utenti di convertire i loro vecchi dischi in copie digitali, così che i giocatori Xbox possano conservare i loro titoli per molto tempo.

Steam, invece, ti permette di possedere i giochi che acquisti, e resteranno giocabili anche se Steam dovesse chiudersi. Sony non offre nulla di tutto ciò, quindi quando elimineranno gradualmente i giochi fisici, ci sarà poca possibilità di accedere di nuovo ai classici acquistati in futuro, e c'è il rischio che alcuni dei tuoi giochi digitali vengano rimossi (Sony ha già ritirato contenuti in passato) e non siano mai più disponibili.

Questo ha spinto Michael Futter, cofondatore della società di consulenza per l'industria videoludica F-Squared, a parlare con forza, sostenendo che Sony si sta comportando in modo estremamente negativo nei confronti dei suoi consumatori:

"Questa è una decisione estremamente anti-consumatori che non ha alcuna giustificazione legittima e comunica un disprezzo per i giocatori del loro ecosistema."

E per chi pensa che Sony stia seguendo la stessa strada già presa dai giocatori PC, Futter spiega che non è affatto la stessa cosa, indicando la mancanza di protezione dei giocatori PlayStation per i giochi acquistati e la sua scarsa sicurezza per il futuro:

"Sony vorrebbe che credessimo che il passaggio del mercato PC al digitale sia esattamente la cosa stessa delle console che stanno seguendo quella strada. Semplicemente non lo è."

Sony stessa non ha ancora commentato la questione oltre l'annuncio definitivo che interromperà i giochi fisici a partire da gennaio 2028.