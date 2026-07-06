Analista: Nintendo continuerà a pubblicare giochi su supporto fisico

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Ormai, tutti avranno sentito che Sony ha deciso di eliminare gradualmente i giochi fisici a partire da gennaio 2028. Se acquisti un gioco in un negozio dopo, riceverai solo un codice di download, che poi è a uso unico e ti garantisce l'accesso digitale. Possiamo quindi presumere che la PlayStation 6 non avrà alcun tipo di lettore disco, e pochi credono che Microsoft agirà diversamente.

Ma che dire di Nintendo? Come ci si aspetta che si comportino? Mat Piscatella, analista senior di Circana, ha ora commentato questo in un'intervista con VGC, e pensiamo che molti di voi approveranno la sua posizione:

"Nintendo vuole farlo, e non vedo che cambieranno nulla nei loro piani in base a ciò che Sony o Microsoft faranno su qualcosa, davvero. Nintendo sarà Nintendo, nel bene e/o nel male.

Il retail si è già orientato sempre di più verso il supporto Nintendo negli ultimi anni (Nintendo detiene anche una quota molto forte delle vendite di software fisico e hardware dal lancio di Switch 2 in particolare), quindi questo potrebbe continuare a crescere, certo."

In breve, sembra che Nintendo continuerà a pubblicare i suoi giochi su supporti fisici. Le Game Key Card (cartucce che non contengono giochi, ma funzionano semplicemente come chiave che permette di scaricare i titoli) sono state fortemente criticate, ma Nintendo le usa raramente - e rispetto ai codici in alcuni casi, sono infinitamente migliori perché permettono comunque di rivendere i giochi.