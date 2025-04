Analista: PlayStation 5 potrebbe finire per costare oltre $ 999

HQ

Questa generazione è stata completamente unica sotto diversi punti di vista, non ultimo attraverso la prima console ibrida, ma PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono state lanciate durante una pandemia, la Russia ha iniziato una guerra che ha avuto importanti conseguenze nel commercio mondiale, l'inflazione è stata alle stelle, il PC ora ha il pieno supporto sia di Microsoft che di Sony, e gli ultimi due (principalmente Microsoft) hanno iniziato a rilasciare giochi sui formati dei loro concorrenti.

Un'altra grande differenza è che le console non sono state ridotte di prezzo come normalmente praticato, ma al contrario sono aumentate di prezzo. PlayStation 5 e Xbox Series X sono state criticate per essere costose quando sono state rilasciate, ma coloro che le hanno acquistate al momento del lancio hanno effettivamente risparmiato denaro.

Di recente, siamo stati in grado di dirvi che Sony è in movimento con un altro aumento di prezzo per PlayStation 5, e forse non sarà l'ultima volta. L'analista David Gibson scrive su X a proposito delle tariffe del governo degli Stati Uniti, spiegando che rischiano di portare a un prezzo di oltre $ 999 per la console di Sony perché sono prodotte in Cina:MST Financial

"Sony ha il 90%+ dalla Cina e il prezzo è probabile che salga a $999+"

Il presidente Trump ha recentemente iniziato a vacillare un po' sui dazi cinesi, che rischiano di diventare un affare molto costoso per i consumatori americani, quindi si spera che non sarà così costoso acquistare una console, ma MST Financial sa il fatto suo quindi il rischio dovrebbe essere preso sul serio. Sebbene le tariffe in teoria si applichino solo agli Stati Uniti, abbiamo visto segnali che gli editori stanno distribuendo i costi in qualche modo per evitare di rendere troppo ampio il divario di prezzo tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, il che significa che stiamo indirettamente aiutando a pagare le loro tariffe. Lo scenario peggiore di un minimo di 999 dollari per una PlayStation 5 rischia quindi di ripercuotersi anche su di noi.