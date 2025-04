Analisti: Switch 2 potrebbe avere il più grande lancio di sempre

HQ

A meno che tu non abbia dormito sotto una roccia nelle ultime tre settimane, saprai che Switch 2 uscirà il 5 giugno. In vista del lancio, si è parlato molto del prezzo, che secondo alcuni è irragionevolmente alto (£ 395,99 / € 469,99 solo per la console), anche se è molto più potente del suo predecessore e viene fornito con il rovente Mario Kart World.

Qualunque cosa tu pensi del prezzo, è evidente che non sembra influenzare l'appetito per il dispositivo. Questa settimana vi abbiamo detto che in Giappone il dispositivo è stato così preordinato (2,2 milioni finora) che ha battuto le aspettative di Nintendo, il che significa che non tutti riceveranno la loro console il giorno dell'apertura.

Ora Bloomberg ha verificato con gli analisti, che sembrano fiduciosi che il lancio di Switch 2 tra poco più di un mese sarà il più grande di sempre. Scrivono:

"Nintendo sarà in grado di produrre tra i 6 e gli 8 milioni di console entro il momento in cui Switch 2 arriverà sugli scaffali il 5 giugno. PlayStation 4 e PlayStation 5 di Sony sono a pari merito per il miglior lancio fino ad oggi, con 4,5 milioni di unità vendute ciascuna nei primi due mesi sul mercato.

Cosa ne pensi, abbiamo a che fare con un potenziale nuovo record mondiale che spazzerà via tutti i concorrenti precedenti?