Anastasia Potapova fa la storia come prima lucky loser a raggiungere una semifinale WTA Masters 1.000

HQ

La giocatrice austriaca (nata in Russia) Anastasia Potapova ha fatto la storia al Madrid Open diventando la prima "lucky loser" a raggiungere una semifinale WTA Masters 1.000, battendo Karolina Pliskova mercoledì 6-1, 6-7, 6-3, fissando una semifinale contro la numero 23 ucraina del mondo Marta Kostyk, giovedì alle 21:30 CEST.

Potapova ha perso nelle fasi di qualificazione della competizione ma gioca solo a Madrid perché ha sostituito una giocatrice che si era ritirata. Ma per arrivare a questo punto, ha dovuto battere altre tre rivali, tra cui la numero 2 al mondo Elena Rybakina, ottenendo il risultato in due set agli ottavi di finale.

Potapova, 25 anni, è attualmente classificata al numero 56 al mondo, ha raggiunto il suo primo posto nel 2023, il numero 21 del mondo, e ha vinto tre tornei WTA 250 a Istanbul, Linz e Transilvania. Le sue semifinali a Madrid sono già il suo miglior piazzamento in un grande torneo; e ha raggiunto la sua finale più importante il mese scorso al Linz Open in Austria, perdendo contro Mirra Andreeva.

Nata in Russia, Potapova ha cambiato alleanza all'Austria nel dicembre 2025, diventando automaticamente la giocatrice austriaca con il ranking più alto, sostituendo Julia Grabher. Nel 2023, la WTA le ha dato un avvertimento formale per aver indossato la maglia da calcio dello Spartka Mosca, ritenuta inappropriata a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, ma lei ha sostenuto che non si trattava di una dichiarazione politica e che era sempre stata una tifosa della squadra di calcio.

Potapova attribuisce alla presenza del suo ragazzo tra il pubblico durante il terzo set (anche il tennista Tallon Griekspoor, 33º posto ATP) che le ha dato forza mentale per superare la partita, dopo aver perso tre game consecutivi nel secondo set quando era in vantaggio 5-3.