Ancestors: The Humankind Odyssey promette di fare un seguito, considerando l'originale come "volume uno"

HQ

Sebbene molti conoscano Patrice Désilets fino a recente, come il regista di 1666: Amsterdam, lo sviluppatore è anche considerato il creatore di Assassin's Creed e anche del gioco di sopravvivenza sull'evoluzione umana noto come Ancestors: The Humankind Odyssey. Anche se sembra improbabile che Désilets torni nel franchise di lunga data di Ubisoft, ha promesso un eventuale ritorno a Ancestors, spiegando che alla fine realizzerà un sequel.

Parlando recentemente con Eurogamer, Désilets ha spiegato che il gioco originale era stato progettato per essere un "volume uno" e che aveva sempre idee per offrire "volumi diversi per far crescere il gioco".

Sebbene Désilets abbia anche affermato di possedere i diritti di proprietà intellettuale del gioco, cioè di poter realizzare un sequel, ha anche osservato che la situazione è "complessa" e che i fan potrebbero dover aspettare un po' prima che possa realizzare il sequel. Detto questo, "finisco quello che ho iniziato" come osserva Désilets, "e la gente può credermi perché sono pronto ad aspettare 16 fottuti anni per finire ciò che ho iniziato [con 1666 Amsterdam]."

Giocheresti a un Ancestors: The Humankind Odyssey sequel?