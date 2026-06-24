Anche Hyundai si sta chiedendo la fattibilità delle station wagon

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Nonostante alcune storie di successo come l'incredibile BMW i5 Touring (vedi il nostro video EV Hour qui sotto), sembra che l'interesse globale per il formato station wagon stia calando. Diversi marchi si sono schierati contro il formato, ora inclusa Hyundai.

Parlando con Auto Express, il capo di Hyundai Europe Xavier Martinet ha spiegato che l'azienda non sta investendo in nuovi modelli di station wagon perché la domanda semplicemente non è abbastanza forte:

"C'è un motivo se non parliamo molto di quartieri: in questo segmento la domanda non cresce. Allochi i tuoi investimenti e risorse [ingegneristiche] ai progetti che hanno più senso. Al momento c'è un po' di domanda, ma non molta, quindi non la giustifica"

La redditività è un altro fattore importante. Martinet ha ammesso apertamente che i SUV generano margini più alti rispetto alle station wagon comparabili, dando ai produttori un forte incentivo a concentrarsi invece sui crossover.

Pensi che sia arrivato il momento della station wagon?