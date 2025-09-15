Anche i campioni del mondo della Germania sono stati incoronati all'EuroBasket, primo titolo dal 1993

HQ

Le finali dell'EuroBasket hanno regalato emozioni e rimonte, con la Turchia che ha sopraffatto la Germania nella prima metà della partita, ma il vantaggio è cambiato 15 volte, con la partita in parità in 11 occasioni. La Turchia ha spinto molto per quello che sarebbe stato il suo primo EuroBasket in assoluto, dopo l'unica finale del 2001.

Tuttavia, la Germania ha continuato il suo dominio dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel 2023, aggiungendo un secondo EuroBasket 30 anni dopo il suo primo titolo. La partita è finita 88-83, con Isaac Bonga che è stato nominato Player of the Game con 20 punti e 5 rimbalzi e Dennis Schroder nominato MVP del torneo con 16 punti e 12 assist.

Schroer e Franz Wagner dalla Germania sono stati inclusi tra i primi cinque della competizione, insieme ad Alperen Sengun dalla Turchia, Luka Doncic dalla Slovenia, che ha segnato 39 punti nonostante la sconfitta nei quarti di finale contro la Germania, e Giannis Antetokounmpo dalla Grecia, che ha posto fine al sogno della Finlandia di vincere la terza finale per 92-89.