Anche i vertici della FIFA Arsène Wenger e Mattias Grafström si oppongono al piano di Infantino

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Il piano di Gianni Infantino di vendere il 20% della Coppa del Mondo in quote minoritarie non è stato solo respinto da UEFA e CONCACAF, ma anche all'interno della FIFA. Sapevamo già che il consigliere senior di Infantino si era dimesso, ancor prima che la FIFA confermasse l'intenzione di annullare i piani. Oggi abbiamo appreso che Arsène Wenger, Capo dello Sviluppo Calcistico Globale e anch'egli membro dell'IFAB (che regola e crea nuove regole del calcio), era anch'egli contrario all'idea e non venne a conoscenza dei piani fino a quando non furono riportati dai media.

Wenger ha inviato una dichiarazione ai media martedì, affermando che "non ero coinvolto in questo piano strategico e sono venuto a conoscenza del progetto per la prima volta tramite i resoconti dei media" e che "la decisione di ritirare il progetto era assolutamente necessaria e fuori discussione, perché credo fermamente in una FIFA indipendente che serva il nostro gioco con impegno, trasparenza e integrità."

Non fu l'unico alto dirigente della FIFA a prendere le distanze da Infantino. Mattias Grafström, Segretario Generale della FIFA dal 2024, ha dichiarato in un'email interna inviata allo staff, riportata da SkySports e altri media, che il piano di Infantino è "difficile da comprendere e accettare". "Una triste e ricriminabile serie di eventi - che fortunatamente si conclusero con l'abbandono definitivo del progetto FFE".

Negli ultimi giorni, Galles, Serbia e Svezia hanno ufficialmente ritirato il loro sostegno all'Infantino prima delle prossime elezioni di marzo 2027 e l'UEFA ha minacciato azioni legali. Si prevede che altre nazioni seguiranno, con dichiarazioni in cui dichiarano chiaramente che non voteranno per Infantino il prossimo anno.