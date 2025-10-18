Anche il manager di lunga data dei Miami Heat Erik Spoelstra è stato nominato capo allenatore degli Stati Uniti

HQ

Erik Spoelstra, attualmente capo allenatore della squadra NBA Miami Heat dal 2008, è stato nominato nuovo allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti fino al 2028. Si è guadagnato la promozione, dopo essere stato assistente allenatore della squadra maschile degli Stati Uniti l'anno scorso, quando la squadra ha vinto l'oro a Parigi 2024.

Poelstra è stato anche assistente allenatore di Steve Kerr durante la Coppa del Mondo maschile FIBA 2023 (dove gli Stati Uniti sono arrivati quarti), ed è stato anche capo allenatore della squadra selezionata maschile di basket USA 2021, composta principalmente da giovani talenti.

"È un onore incredibile essere nominato capo allenatore della squadra nazionale maschile di basket degli Stati Uniti. Rappresentare il nostro paese e guidare atleti di livello mondiale alle competizioni di punta è uno dei più grandi privilegi nello sport. Non vedo l'ora di portare avanti la tradizione di eccellenza e lavoro di squadra che definisce USA Basketball", ha detto Spoelstra, in una dichiarazione via Reuters.

Spoelstra porterà l'eredità della squadra nazionale di maggior successo nel basket maschile, avendo vinto tutte le medaglie d'oro olimpiche dal 2008 e cinque Coppe del Mondo. Spoelstra sarà capo allenatore durante la Coppa del Mondo maschile del 2027 a Doha, in Qatar, e i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Spoelstra rimarrà capo allenatore dei Miami Heat, un ruolo che ha ricoperto dal 2008, il capo allenatore attivo più a lungo con una singola squadra. Ha iniziato a giocare come playmaker dal 1993 al 1995 per il TuS Heurten, ma si è ritirato presto per intraprendere la carriera di allenatore, ed è stato assistente allenatore dei Miami Heat dal 1997. Ha guidato gli Heat a due campionati NBA consecutivi nel 2012 e nel 2013