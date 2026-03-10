Anche il piccolo Yoda non parlerà in The Mandalorian & Grogu

HQ

Dopo la rivelazione di una certa paternità nella trilogia originale, probabilmente è nella serie TV The Mandalorian che troviamo il secondo miglior colpo di scena nell'universo di Star Wars. Stiamo parlando, naturalmente, del personaggio che è stato a lungo conosciuto come Baby Yoda, e che rimane un grande mistero.

Oggi sappiamo che il personaggio si chiama Grogu ed è una potenza nell'uso della Forza, ma non sappiamo molto di più. Una spiegazione di questo è, ovviamente, che Grogu non è particolarmente loquace e non dice una sola parola. E sembra che questo rimarrà così per un bel po' di tempo. Questo è stato rivelato dall'ex capo di Star Wars Kathleen Kennedy in un'intervista con Variety.

Quando parla del prossimo film The Mandalorian & Grogu , in cui Din Djarin e Grogu intraprenderanno la loro più grande avventura finora, spiega:

"Un altro esempio perfetto di un personaggio che deve mostrare emozioni e con cui devi sentirti connesso, e non pronuncia mai una parola."

Conferma che questo vale anche per il film, quindi chiunque speri di sentire Grogu parlare con una voce da bambino e pronunciare frasi in ordine casuale come Yoda dovrà continuare ad aspettare.

The Mandalorian & Grogu, con un cast ricco di stelle, debutterà nelle sale il 22 maggio. Oltre a Pedro Pascal nel ruolo di Din Djarin, troviamo anche celebrità di Hollywood come Sigourney Weaver e Jeremy Allen White. Qualcosa a cui aspettarsi con ansia, forse?