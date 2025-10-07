Anche Jordi Alba annuncia il suo ritiro dal calcio alla fine della stagione MLS

HQ

Solo due settimane dopo che Sergio Busquets ha annunciato il suo ritiro dal calcio, un'altra ex leggenda del Barça all'Inter Miami ha annunciato di appendere gli scarpini al chiodo: Jordi Alba. Il 36enne terzino sinistro si ritirerà alla fine della stagione MLS, che si concluderà tra pochi mesi.

Lo ha annunciato in un video sui social media, dicendo che sceglie di concludere la sua carriera "con assoluta convinzione, realizzazione e felicità. Perché sento di aver percorso tutta questa strada con tutta la passione possibile, e che ora è il momento di aprire una nuova tappa e chiudere la precedente con il massimo delle sensazioni".

Jordi Alba è ricordato soprattutto per la sua corsa di successo all'FC Barcelona, dove ha vinto sei titoli LaLiga, una Champions League e quattro Coppe di Spagna. In precedenza, ha giocato per il Valencia CF, dove ha fatto il suo debutto professionale. Ha scelto di concludere la sua carriera nello stesso club scelto da Messi, l'Inter Miami, dove ha vinto l'MLS Supporter's Shield per il miglior posto nella stagione regolare nel 2024. Ha anche collezionato 93 presenze con la Spagna, vincendo il Campionato Europeo nel 2012.

Attualmente, l'Inter Miami è terzo nella Eastern Conference in MSL. La stagione regolare termina il 19 ottobre, i play-off iniziano il 22 ottobre e la finale è a dicembre.