Anche Paul Rudd non è sicuro di quale sia la trama di Avengers: Doomsday

HQ

Paul Rudd è uno dei circa mille membri del cast inclusi in Avengers: Doomsday a questo punto. Grazie ai trailer trapepati prima della prima di Avatar: Fire & Ash, sappiamo che Steve Rogers sta tornando e che gran parte della trama sarà incentrata su di lui. A parte questo, però, sappiamo molto poco su questo prossimo blockbuster di team up.

Parlando nel podcast New Heights con Travis e Jason Kelce, Rudd è stato interrogato sulla trama del nuovo film. "Uh, sarò onesto. Sì, non sono davvero sicuro di cosa sia," disse Rudd. Il podcast è passato rapidamente oltre, dato che sappiamo come Disney e Marvel amino gestire chi rovina i loro progetti.

Essendo Paul Rudd, siamo al 99% sicuri che sia sicuramente uno scherzo da parte sua. Ma d'altra parte, abbiamo sentito molto parlare di Avengers: Doomsday come produzione strana, con attori quasi soli sul set, a cui viene detto che lavorano con personaggi che non ci sono, e poi ogni tanto hanno qualche compagno di scena prima di essere riportati a casa. Speriamo di riuscire a ottenere dettagli concreti sulla trama tra ora e dicembre 2026.