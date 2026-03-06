Anche quando i Lakers perdono, LeBron James batte nuovi record NBA

HQ

I Los Angeles Lakers non stanno certo vivendo una buona stagione: la loro striscia di quattro vittorie contro Suns, Warriors, Kings e Pelicans è stata interrotta da una sconfitta per 120-113 contro i Denver Nuggets, lasciando la squadra di Los Angeles sesta nella Western Conference (37-25). LeBron James, tuttavia, continua a battere nuovi record in NBA, durante la stagione che molti pensano sarà l'ultima, a 41 anni.

Nella partita di giovedì, James ha segnato 16 punti, diventando il giocatore con il maggior numero di field goal segnati nella storia della NBA, superando il totale di Kareem Abdul-Jabbar di 15.837 al suo ritiro nel 1989. LeBron James ha realizzato 15.838 field goal.

Tu, mettendo in prospettiva, il terzo giocatore nella storia NBA con più field goal nella storia di James e Abdul-Jabbar è Karl Malone con 13.528 field goal.

LeBron James ha parlato dell'impresa: "Essere menzionato tra alcuni dei più grandi che abbiano mai giocato in questo gioco è sempre stato umiliante. Sono cresciuto guardando, idolatrando molti dei grandi, e se potevo far parte della NBA, volevo mettermi nella posizione di poter essere nominato insieme ad alcuni dei grandi facendo qualcosa di giusto."

LeBron James detiene anche il record per il maggior numero di punti nella stagione regolare, 38.388, dal febbraio 2023, superando anche Abdul Jabbar. Ora ha totalizzato 43.127 punti nella stagione regolare. L'anno scorso è diventato il primo giocatore a raggiungere i 50.000 punti sia nella stagione regolare che nei playoff.