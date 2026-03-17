Anche se l'IA è un "super cervello", non significa che dovremmo spegnere il nostro, dice il regista Cthulhu: The Cosmic Abyss

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Ovunque guardi nella tecnologia, nelle arti, nei videogiochi, è davvero difficile ignorare il tema dell'IA. È stato dibattuto fino alla morte, eppure ad ogni iterazione della tecnologia vediamo emergere sempre più punti di controversia e discussione. Nella storia di Cthulhu: The Cosmic Abyss, il nostro protagonista Noah è costantemente supportato dal suo compagno IA Key.

Abbiamo visto molti compagni IA nei videogiochi in passato, ma considerando quanto sia diffusa oggi la tecnologia, non abbiamo potuto fare a meno di chiedere al game director Tommaso Nuti a riguardo. In particolare, abbiamo chiesto se il modo in cui il gioco rappresenta l'IA sia come spera che venga usata in futuro. Nuti inizia osservando che la sua risposta rappresenta più di ogni altra cosa le sue opinioni, ma ha comunque una visione unica e interessante dell'IA nel mondo di oggi.

"La mia speranza principale è che l'IA aiuti ad accelerare grandi scoperte in medicina e scienza, contribuendo infine a preservare sia la nostra salute che il nostro mondo," disse Nuti. "A mio avviso, ci sono norme di base che l'IA può sostenere, ma il buon senso dovrebbe rimanere umano."

Continuò, parlando di IA e creatività. "Vedo l'IA come uno strumento potente che deve sempre essere bilanciato con la supervisione umana. Lo stesso vale nei campi creativi, dove gli esseri umani dovrebbero rimanere al centro di ogni progetto. L'IA può aiutare a dare vita a concetti ambiziosi, ma le questioni relative al copyright devono ancora essere risolte per evitare un'industrializzazione dell'arte senza anima. Più in generale, la società dovrebbe affrontare l'IA con cura e attenzione. È importante imparare le basi prima di affidarsi allo strumento, proprio come imparare a contare prima di usare una calcolatrice. Alla fine, avere un 'super-cervello' a disposizione non dovrebbe portarci a spegnere il nostro."

La risposta di Nuti è stata leggermente modificata per brevità e chiarezza. Puoi leggere la sua risposta completa, così come il resto dell'intervista , qui.