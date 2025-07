Anche Wednesday tornerà per una terza stagione

HQ

Stiamo contando i giorni fino al ritorno di Wednesday su Netflix, poiché la seconda stagione del popolarissimo show, rivaleggiata solo su base stagionale da Squid Game sullo streamer, tornerà a partire dal 6 agosto. Ma cosa succede oltre quella data? A parte la seconda metà della stagione in uscita a settembre, Netflix ha anche rivelato che lo show tornerà anche per un terzo lotto di episodi.

Sì, lo streamer ha dato il via libera a una terza stagione di Wednesday, con questo set per espandere la tradizione e portarla ancora più avanti nel bizzarro e meraviglioso. Parlando del rinnovo della stagione 3, il co-creatore e showrunner Alfred Gough ha dichiarato:

"Il nostro obiettivo per la Stagione 3 è lo stesso di ogni stagione: renderlo il miglior mercoledì possibile. Vogliamo continuare a scavare più a fondo nei nostri personaggi mentre espandiamo il mondo di Nevermore e Wednesday".

L'altra metà del duo creatore/showrunner, Miles Millar, ha poi aggiunto un ulteriore commento:

"Vedremo più membri della Famiglia Addams e scopriremo più segreti di famiglia nella terza stagione!"

Questo è tutto ciò che dobbiamo dire su Wednesday: Stagione 3 tuttavia, poiché non vengono presentati ulteriori teaser, probabilmente per evitare spoiler per l'imminente seconda stagione.