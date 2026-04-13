Anche Xbox pensa che Game Pass sia troppo costoso

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Un'azienda che assume una nuova leadership porta sempre a grandi e piccoli cambiamenti. Questa nuova persona di solito esaminerà più da vicino l'azienda e modificherà le cose per mostrare che le cose saranno diverse e migliori con lui al timone. Questo è particolarmente vero quando un'azienda è diventata meno popolare e/o redditizia prima del suo arrivo, quindi è comprensibile che Asha Sharma abbia cercato di sembrare una gamer amichevole quando ha sostituito l'ex capo di Microsoft Gaming Phil Spencer a febbraio. Sharma ha detto che non le piace la sciocchezza dell'IA senza anima, sembrava anticipare il ritorno di giochi esclusivi per Xbox e altro ancora. Poi era solo questione di tempo prima che arrivassero le notizie di stasera.

Tom Warren di The Verge ha visto un promemoria interno Microsoft in cui Asha Sharma afferma che "Game Pass è diventato troppo costoso per i giocatori" prima di darci speranza che i prezzi vengano nuovamente abbassati scrivendo che Microsoft ha bisogno di "un'equazione di valore migliore."

Sono passati circa sei mesi da quando Microsoft ha aumentato i prezzi del Game Pass, quindi significa che saranno già ridotti di nuovo? La nostra ipotesi è di no. Invece, Sharma potrebbe riferirsi ai nuovi livelli Game Pass supportati dalla pubblicità di cui si sentono voci da tempo.

Torneresti a Game Pass se prendessi una versione più economica con le pubblicità?