Anchor Point Studios si separerà da NetEase e diventerà indipendente

Nonostante sia stata fondata solo nell'ottobre 2022 come parte della famiglia di sviluppatori NetEase, Anchor Point Studios ha deciso che è meglio che entrambe le parti si separino e che l'azienda, piuttosto giovane, prenda la propria strada diventando uno sviluppatore indipendente.

Come confermato dal fondatore dello studio, CEO e direttore creativo Paul Ehreth in un post su LinkedIn, si dice che questo sarà un "cambiamento significativo" per lo studio, ma che "si sta affrontando con ottimismo, chiarezza ed entusiasmo per ciò che ci aspetta."

Per quanto riguarda il motivo per cui la scissione sta avvenendo e perché Anchor Point ritiene che l'indipendenza sia la strada migliore da seguire, la dichiarazione esprime anche che "abbiamo l'opportunità di focalizzare ancora più nettamente la nostra visione e perseguire nuove partnership che siano in linea con le nostre ambizioni creative."

Il gioco che Anchor Point sta realizzando è ancora tenuto segreto, ma il sito web dello studio spiega che stanno cercando di produrre giochi d'azione per PC e console. Non è chiaro quando avremo nuova notizie su questo progetto, ma ora lo sviluppatore sta cercando partner e investitori per contribuire a rendere il gioco realtà.

Ehreth conclude con: "Grazie al nostro team, ai partner, ai sostenitori e alla comunità per aver creduto in questo percorso. Stiamo entrando in un nuovo capitolo, e non potrei essere più entusiasta di mostrarvi cosa ci aspetta."