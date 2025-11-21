Ancient Forge ci parla dei piani completi di lancio di Hotel Galactic e di come incoraggi i giocatori a trattare "i dipendenti come una nostra famiglia"

HQ

Come parte del nostro periodo in Portogallo per DevGAMM, abbiamo avuto il lusso di chiacchierare con ogni tipo di sviluppatore e creatore di giochi, non ultimo Hotel Galactic studio Ancient Forge. Abbiamo incontrato la produttrice Ida Szczecinska per saperne di più sul progetto di management cosy, recentemente arrivato su Steam nella sua forma Early Access.

Come parte dell'intervista completa e con sottotitoli locali che potete vedere qui sotto, abbiamo chiesto a Szczecinska come lo sviluppatore abbia progettato i suoi sistemi di gestione per gestire la dinamica dei dipendenti e l'assunzione, la cura e persino il passaggio oltre i membri dello staff.

"Beh, vogliamo vedere i dipendenti come la nostra famiglia," Iniziò Szczecinska. "Sì, spesso per noi è uno scherzo, assumiamo dipendenti e diciamo, oh, stanno dormendo con noi, ma fai questo, fai quello, pulisci quello, porta questo, e siamo gli unici a dare compiti nel gioco. Ma l'impressione generale dei lavoratori è che restano con te, imparano competenze e anziano davvero insieme a te. Quindi, quando invecchiano, puoi concedere loro la pensione, ma ciò che è utile usare in questo periodo quando saranno più grandi come dipendenti è iniziare effettivamente un programma di mentoring. Puoi assumere un nuovo dipendente senza alcuna competenza, e lo mandi letteralmente nell'avventura del mentoring quando acquisirà più competenze con il dipendente più anziano per mantenere il tuo hotel a un buon livello di prestazioni. Quindi, questo è tutto il ciclo dei dipendenti, è piuttosto lungo, non è che i tuoi dipendenti invecchino in una settimana, devi tenerli, formarli, e poi farli sapere, trasmettere la conoscenza alla prossima generazione dello staff dell'hotel."

Partendo da ciò, ci siamo chiesti sullo sviluppo di Hotel Galactic e su quale fosse la posizione di Ancient Forge in relazione alla produzione e al miglioramento del gioco durante l'Early Access.

"Al momento il nostro gioco è in Early Access, siamo andati in Early Access quest'estate, e in questo momento stiamo raccogliendo feedback, controlliamo come vengono visti dai giocatori, dal nostro gioco, e già sappiamo qual è il punto di miglioramento, e lo stiamo prendendo molto sul serio. Al momento stiamo lavorando a un rework che renderà il gameplay fluido, ovviamente il debug dell'intero gioco, ma anche estendendo i contenuti per offrire più gameplay ai nostri giocatori. Quindi, al momento abbiamo un sacco di lavoro, c'è una ristrutturazione in corso e abbiamo in programma di finirla a dicembre di quest'anno.

"Quindi, al momento abbiamo un sacco di lavoro. Dicembre è uno dei nostri obiettivi: mostrare ai giocatori il miglioramento che abbiamo fatto con l'Early Access, e onestamente il prossimo passo è iniziare a pensare al rilascio completo il prossimo anno."

Con i miglioramenti previsti per dicembre e la speranza di iniziare a pensare al lancio completo il prossimo anno, Szczecinska ci ha raccontato come Ancient Forge stia affrontando la pubblicazione del gioco e persino portandolo su altre piattaforme.

"Al momento siamo aperti alla comunicazione, anche per il porting." Szczecinska aggiunge: "Al momento siamo solo su Steam, e anche su Steam Deck, siamo disponibili su Steam Deck. Ma stiamo anche pensando di passare ad altre piattaforme."

Ancora una volta, puoi vedere l'intervista completa con Szczecinska qui sotto per maggiori informazioni su Hotel Galactic, che puoi giocare oggi su Steam nel suo stato di Accesso Anticipato.