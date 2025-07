Ancora di più Pokémon Legends: Z-A gameplay è stato appena presentato

HQ

La trasmissione più recente Pokémon Presents si è appena conclusa ed è stata, francamente... deludente... di nuovo. Lo show ha offerto poco di sostanziale per i fan che si aspettavano qualcosa oltre a un gameplay ancora maggiore di Pokémon Legends: Z-A e aggiornamenti per la varietà di giochi per dispositivi mobili, e tutto nonostante avesse un lungo concerto pre-show di Pikachu e una delle durate più lunghe nella memoria recente.

Ma ehi, se stai cercando un altro sguardo al prossimo gioco Legends che arriverà questo ottobre, il 16, il nuovo lotto di gameplay almeno spunta quella casella. Mostra di più di Lumiose City, prende in giro alcune delle attività sottili e più rilassanti che puoi fare e ha presentato una manciata di nuovi Mega Evolutions, come Dragonite, e beh... Questo è tutto.

Dai un'occhiata al gameplay qui sotto, prima del debutto di Pokémon Legends: Z-A sui sistemi Switch e Switch 2 questo autunno.

HQ