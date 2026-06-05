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Ancora di più, Yu-Gi-Oh! carte artistiche estese arrivano nel TCG nel nuovo set Battles of Legend: Glorious Gallery

Carte arte estese, carte chibi e altre sono disponibili nel nuovo set.

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Sono passati solo un paio di mesi da Yu-Gi-Oh! hanno introdotto prime carte d'arte estese nel set Rarity Collection 5, e ora sono tornate a seguito della grande richiesta di giocatori e collezionisti. Non c'è da stupirsi che queste carte siano diventate così popolari, considerando le loro immagini incredibili e la rarità associata.

Il nuovo set Battles of Legend: Glorious Gallery introduce altre dieci carte arte estese, che sono:


  • Dominus Impulse

  • Camere degli Spiriti

  • Dea degli Inferi del Mondo Chiuso

  • Angelo del Caos

  • Drago di Borreland

  • Re Supremo Z-ARC

  • Numero 62: Dragone Fotonico Prime Occhi-Galassia

  • Drago della Supernova Rossa

  • Drago della Megaflotta Chimeratech

  • Magia Maestra dei Draghi

Inoltre, come confermato da un comunicato stampa, non sono solo le carte d'arte estese che i giocatori dovrebbero tenere d'occhio quando sfogliano tra i nuovi pacchetti introdotti da Battles of Legend: Glorious Gallery. Dieci nuove carte chibi sono anche disponibili in giro, tra cui:


  • Stellarknight Delteros

  • Constellare Ptolemy M7

  • Evolzar Laggia

  • Sei Samurai Leggendari - Shi En

  • Il costrutto di El Shaddoll

  • Guida turistica dall'Oltretomba

  • Signore dei Vampiri

  • Ragazza Maga Oscura

  • Exodia il Proibito

  • Teschio Evocato

Ci sono anche molte nuove carte incluse come parte di Battles of Legend: Glorious Gallery, incluse carte che per la prima volta avranno la loro versione foil. Ogni pacchetto di Battles of Legend è tutto in stile foil, con 4 carte Ultra Rari e 1 Rare Segreta, così potrai arricchire i tuoi mazzi con i tuoi nuovi giocattoli, non importa quanto tu sia fortunato a estrarre carte di arte estesa o chibi. Come ultimo assottiglio, ci è stato promesso che arriveranno anche altre carte di arte estesa, quindi non vediamo l'ora di scoprire quali mostri iconici vedremo emergere dalla grafica delle carte in seguito.

Ancora di più, Yu-Gi-Oh! carte artistiche estese arrivano nel TCG nel nuovo set Battles of Legend: Glorious Gallery


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