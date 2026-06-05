Ancora di più, Yu-Gi-Oh! carte artistiche estese arrivano nel TCG nel nuovo set Battles of Legend: Glorious Gallery
Carte arte estese, carte chibi e altre sono disponibili nel nuovo set.
Sono passati solo un paio di mesi da Yu-Gi-Oh! hanno introdotto prime carte d'arte estese nel set Rarity Collection 5, e ora sono tornate a seguito della grande richiesta di giocatori e collezionisti. Non c'è da stupirsi che queste carte siano diventate così popolari, considerando le loro immagini incredibili e la rarità associata.
Il nuovo set Battles of Legend: Glorious Gallery introduce altre dieci carte arte estese, che sono:
- Dominus Impulse
- Camere degli Spiriti
- Dea degli Inferi del Mondo Chiuso
- Angelo del Caos
- Drago di Borreland
- Re Supremo Z-ARC
- Numero 62: Dragone Fotonico Prime Occhi-Galassia
- Drago della Supernova Rossa
- Drago della Megaflotta Chimeratech
- Magia Maestra dei Draghi
Inoltre, come confermato da un comunicato stampa, non sono solo le carte d'arte estese che i giocatori dovrebbero tenere d'occhio quando sfogliano tra i nuovi pacchetti introdotti da Battles of Legend: Glorious Gallery. Dieci nuove carte chibi sono anche disponibili in giro, tra cui:
- Stellarknight Delteros
- Constellare Ptolemy M7
- Evolzar Laggia
- Sei Samurai Leggendari - Shi En
- Il costrutto di El Shaddoll
- Guida turistica dall'Oltretomba
- Signore dei Vampiri
- Ragazza Maga Oscura
- Exodia il Proibito
- Teschio Evocato
Ci sono anche molte nuove carte incluse come parte di Battles of Legend: Glorious Gallery, incluse carte che per la prima volta avranno la loro versione foil. Ogni pacchetto di Battles of Legend è tutto in stile foil, con 4 carte Ultra Rari e 1 Rare Segreta, così potrai arricchire i tuoi mazzi con i tuoi nuovi giocattoli, non importa quanto tu sia fortunato a estrarre carte di arte estesa o chibi. Come ultimo assottiglio, ci è stato promesso che arriveranno anche altre carte di arte estesa, quindi non vediamo l'ora di scoprire quali mostri iconici vedremo emergere dalla grafica delle carte in seguito.