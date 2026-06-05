Ancora di più, Yu-Gi-Oh! carte artistiche estese arrivano nel TCG nel nuovo set Battles of Legend: Glorious Gallery

HQ

Sono passati solo un paio di mesi da Yu-Gi-Oh! hanno introdotto prime carte d'arte estese nel set Rarity Collection 5, e ora sono tornate a seguito della grande richiesta di giocatori e collezionisti. Non c'è da stupirsi che queste carte siano diventate così popolari, considerando le loro immagini incredibili e la rarità associata.

Il nuovo set Battles of Legend: Glorious Gallery introduce altre dieci carte arte estese, che sono:



Dominus Impulse



Camere degli Spiriti



Dea degli Inferi del Mondo Chiuso



Angelo del Caos



Drago di Borreland



Re Supremo Z-ARC



Numero 62: Dragone Fotonico Prime Occhi-Galassia



Drago della Supernova Rossa



Drago della Megaflotta Chimeratech



Magia Maestra dei Draghi



Inoltre, come confermato da un comunicato stampa, non sono solo le carte d'arte estese che i giocatori dovrebbero tenere d'occhio quando sfogliano tra i nuovi pacchetti introdotti da Battles of Legend: Glorious Gallery. Dieci nuove carte chibi sono anche disponibili in giro, tra cui:



Stellarknight Delteros



Constellare Ptolemy M7



Evolzar Laggia



Sei Samurai Leggendari - Shi En



Il costrutto di El Shaddoll



Guida turistica dall'Oltretomba



Signore dei Vampiri



Ragazza Maga Oscura



Exodia il Proibito



Teschio Evocato



Ci sono anche molte nuove carte incluse come parte di Battles of Legend: Glorious Gallery, incluse carte che per la prima volta avranno la loro versione foil. Ogni pacchetto di Battles of Legend è tutto in stile foil, con 4 carte Ultra Rari e 1 Rare Segreta, così potrai arricchire i tuoi mazzi con i tuoi nuovi giocattoli, non importa quanto tu sia fortunato a estrarre carte di arte estesa o chibi. Come ultimo assottiglio, ci è stato promesso che arriveranno anche altre carte di arte estesa, quindi non vediamo l'ora di scoprire quali mostri iconici vedremo emergere dalla grafica delle carte in seguito.