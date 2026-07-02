Ancora nessuna notizia su Winds of Winter, ma il calendario di A Song of Ice e Fire 2027 sembrano davvero fantastici

HQ

Non è chiaro se l'autore George R.R. Martin finirà mai il prossimo libro della saga Le Cronacche del Ghiaccio e del Fuoco, ovvero Venti d'inverno, poiché ha detto più volte che potrebbe non essere mai completato, che è la "grande maledizione della mia vita" e che ha difficoltà a rispettare le scadenze. Sospiro...

Tuttavia, ci sono almeno altri eventi entusiasmanti di ASOIAF, esclusi le produzioni HBO Max. Questo include un nuovo calendario basato sugli eventi dell'universo fantasy più ampio, con l'edizione 2027 ora rivelata.

Questo calendario presenta opere di Tyler Jacobson, con ogni mese che include un'impressione artistica di un momento chiave della tradizione westerosi, con alcuni esempi già condivisi. Abbiamo uno scorcio di quella che sembra essere la battaglia tra la Montagna e la Vipera, il Mastino lasciato per morto da Arya Stark, e Cersei Lannister che si trova davanti al Trono di Spade.

Oltre a questo, è confermato che il calendario sarà in vendita dal 21 luglio e che sarà venduto a 18 dollari. Ne prenderai uno?