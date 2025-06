Ancora più orrore grottesco in mostra nel prossimo Ill

HQ

Fino ad ora, abbiamo visto principalmente clip criptiche, brevi, ma costantemente sgradevoli e, a dir poco, grottesche dal prossimo gioco horror Ill. Al Summer Game Fest di quest'anno, tuttavia, ci è stato offerto un trailer più lungo che mostra molto di più dell'orrore a venire e possiamo dire che non è sicuramente un gioco per schizzinosi. Finora non c'è ancora una data di uscita, ma sembra incredibilmente promettente per tutti gli amanti dell'horror.

La descrizione ufficiale del gioco su Steam:

"Ill è un realistico gioco horror d'azione in prima persona che sfida anche i fan più esperti del genere. Il gioco ti immerge in un mondo cupo con una storia inquietante e suggestiva in cui ogni minuto ti tiene con il fiato sospeso.

"Gli sviluppatori del gioco sono esperti di horror e hanno esperienza di lavoro con registi famosi. Il loro lavoro può essere visto in vari film e serie come Longlegs, Until Dawn, V/H/S/Beyond, It: Welcome to Derry, Azrael e altri. Ora, il team mira a realizzare il proprio sogno e creare un gioco che si farà strada nella tua coscienza e svelerà le tue vere paure strato dopo strato.

"Il gioco ti immerge nella sua narrazione tesa che si svolge in un enorme forte di ricerca. Una misteriosa fonte del male e le orribili aberrazioni che genera ostacolano il salvataggio di ciò che è più prezioso per il personaggio principale. Ill ti fa sentire ogni secondo della tua lotta per la sopravvivenza."

Puoi guardare il nuovo trailer qui sotto.