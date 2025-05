Andiamo a fare una passeggiata serale in The Midnight Walk su GR Live di oggi

HQ

Il nuovo gioco d'avventura di Moonhood Studios, The Midnight Walk, esce oggi e, se non vuoi percorrere il sentiero oscuro da solo, puoi unirti al nostro streaming mentre giocheremo al gioco su GR Live di oggi.

The Midnight Walk è un'avventura stilizzata in claymation, in cui giochi nei panni di un Bruciato, un essere con il potere di riportare fuoco e luce nel mondo, facendo rivivere le creature al suo interno. Oltre alle inquietanti cose striscianti che vogliono divorarti, ovviamente.

Mescolando intimità e inquietudine, The Midnight Walk ci regala enigmi e spaventi in abbondanza. Dai un'occhiata al nostro playthrough al solito orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, dove puoi trovarci in streaming su YouTube, Facebook, Twitch e, naturalmente, sulla homepage di GR Live. Inoltre, tieni d'occhio la nostra recensione che sarà pubblicata più tardi oggi.