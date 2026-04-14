Andoni Iraola decide di lasciare il Bournemouth dopo tre anni da record

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Andoni Iraola ha deciso di lasciare il Bournemouth a fine stagione, ponendo fine a un fruttuoso periodo di tre anni che ha regalato alla squadra inglese i migliori risultati in campionato della storia. L'annuncio arriva pochi giorni dopo che il Bournemouth ha battuto i leader della lega, l'Arsenal, per 2-1, ma lo spagnolo 43enne, precedentemente al Rayo Vallecano, ha attirato l'interesse di diversi club di alto profilo in Inghilterra e Spagna.

"Iraola ha avuto un ruolo fondamentale nell'affermare l'identità del club in Premier League, guadagnandosi ampio riconoscimento per il suo stile di gioco progressista e l'impegno nello sviluppo sia di talenti emergenti che affermati", ha dichiarato il club in un comunicato.

"Ha portato intensità, innovazione e una filosofia chiara che ha elevato l'AFC Bournemouth sia dentro che fuori dal campo. Siamo estremamente grati per la sua leadership e avremo sempre bei ricordi del tempo trascorso lavorando insieme, così come delle cose che abbiamo realizzato", ha detto il presidente del Bournemouth, Bill Foley.

The Cherries hanno giocato solo nove stagioni in Premier League, dalla loro prima promozione nel 2015, e Iraola ha battuto il doppio del record di punti in Premier League: 48 punti, dodicesimo, nel 2023/24, e 56 punti, nono, nel 2024/25. Nel frattempo, il Bournemouth di Iraola ha battuto due volte Manchester United, Manchester City, Liverpool e Arsenal. In questa stagione, il Bournemouth è all'11º posto con 45 punti, solo tre punti dal settimo posto che avrebbe dato accesso alle competizioni europee, una prima volta per il Bournemouth.