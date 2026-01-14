Andor e Sinners vincono alla grande ai Rotten Tomatoes Awards 2025

HQ

Fatti da parte Golden Globes, la vera cerimonia di premiazione è qui. Rotten Tomatoes ha ufficialmente rivelato i vincitori del suo annuale Rotten Tomatoes Awards, durante il quale il sito aggregatore cerca di celebrare e mettere in luce i migliori film e programmi TV dell'ultimo anno, consegnando ai progetti di successo i trofei illustri Golden Tomatoes.

Anche se ci sono stati molti vincitori, i grandi vincitori sono senza dubbio Sinners e Andor, entrambi vincitori di diversi trofei e anche i rispettivi premi per Miglior TV e Miglior Film.

Miglior Film - Sinners



Miglior Film a Distribuzione Limitata - Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery



Migliore Serie TV - Andor



Migliore Nuova Serie - Pluribus



Miglior serie di ritorno - Andor



Migliore Antologia o Miniserie - Adolescence



Miglior Film d'Azione e Avventura - Una Battaglia Dopo l'Altra



Miglior Film d'Animazione - Zootropolis 2



Miglior Film Comico - The Naked Gun



Miglior Film Documentario - The Perfect Neighbor



Miglior Film Drammatico - Valore Sentimentale



Miglior film horror - Sinners



Miglior Film Internazionale - Valore Sentimentale



Miglior Film Musicale - KPop Demon Hunters



Miglior film Mistero e Thriller - Black Bag



Miglior Film d'Amore - Pillion



Miglior Film di Fantascienza e Fantasy - Compagno



Miglior Serie Animata - In breve



Migliore Serie d'Azione e Avventura - Reacher



Miglior Serie Comica - The Studio



Miglior Serie Drammatica - Adolescence



Migliore Serie Storica - Wolf Hall



Miglior serie horror - Alien: Earth



Migliore Serie Mistero e Thriller - Task



Migliore Serie di Fantascienza e Fantasy - Andor



Film preferito dai fan - Sinners



Film d'azione preferito dai fan - Superman



Film d'animazione preferito dai fan - Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Infinity Castle



Film concerto preferito dai fan - Ateez World Tour



Film drammatico amato dai fan - Downton Abbey: Il Gran Finale



Film di famiglia amato dai fan - Come addestrare il tuo drago



Ci sono stati film o serie TV che secondo te sono stati ignorati al Golden Tomatoes quest'anno?