Andor e Sinners vincono alla grande ai Rotten Tomatoes Awards 2025
I Golden Tomatoes sono stati distribuiti, segnando il meglio dei migliori nel cinema e nella TV nell'ultimo anno.
Fatti da parte Golden Globes, la vera cerimonia di premiazione è qui. Rotten Tomatoes ha ufficialmente rivelato i vincitori del suo annuale Rotten Tomatoes Awards, durante il quale il sito aggregatore cerca di celebrare e mettere in luce i migliori film e programmi TV dell'ultimo anno, consegnando ai progetti di successo i trofei illustri Golden Tomatoes.
Anche se ci sono stati molti vincitori, i grandi vincitori sono senza dubbio Sinners e Andor, entrambi vincitori di diversi trofei e anche i rispettivi premi per Miglior TV e Miglior Film.
Per quanto riguarda la lista completa dei vincitori, date un'occhiata qui sotto.
- Miglior Film - Sinners
- Miglior Film a Distribuzione Limitata - Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
- Migliore Serie TV - Andor
- Migliore Nuova Serie - Pluribus
- Miglior serie di ritorno - Andor
- Migliore Antologia o Miniserie - Adolescence
- Miglior Film d'Azione e Avventura - Una Battaglia Dopo l'Altra
- Miglior Film d'Animazione - Zootropolis 2
- Miglior Film Comico - The Naked Gun
- Miglior Film Documentario - The Perfect Neighbor
- Miglior Film Drammatico - Valore Sentimentale
- Miglior film horror - Sinners
- Miglior Film Internazionale - Valore Sentimentale
- Miglior Film Musicale - KPop Demon Hunters
- Miglior film Mistero e Thriller - Black Bag
- Miglior Film d'Amore - Pillion
- Miglior Film di Fantascienza e Fantasy - Compagno
- Miglior Serie Animata - In breve
- Migliore Serie d'Azione e Avventura - Reacher
- Miglior Serie Comica - The Studio
- Miglior Serie Drammatica - Adolescence
- Migliore Serie Storica - Wolf Hall
- Miglior serie horror - Alien: Earth
- Migliore Serie Mistero e Thriller - Task
- Migliore Serie di Fantascienza e Fantasy - Andor
- Film preferito dai fan - Sinners
- Film d'azione preferito dai fan - Superman
- Film d'animazione preferito dai fan - Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Infinity Castle
- Film concerto preferito dai fan - Ateez World Tour
- Film drammatico amato dai fan - Downton Abbey: Il Gran Finale
- Film di famiglia amato dai fan - Come addestrare il tuo drago
Ci sono stati film o serie TV che secondo te sono stati ignorati al Golden Tomatoes quest'anno?