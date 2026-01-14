Gamereactor

Andor e Sinners vincono alla grande ai Rotten Tomatoes Awards 2025

I Golden Tomatoes sono stati distribuiti, segnando il meglio dei migliori nel cinema e nella TV nell'ultimo anno.

Fatti da parte Golden Globes, la vera cerimonia di premiazione è qui. Rotten Tomatoes ha ufficialmente rivelato i vincitori del suo annuale Rotten Tomatoes Awards, durante il quale il sito aggregatore cerca di celebrare e mettere in luce i migliori film e programmi TV dell'ultimo anno, consegnando ai progetti di successo i trofei illustri Golden Tomatoes.

Anche se ci sono stati molti vincitori, i grandi vincitori sono senza dubbio Sinners e Andor, entrambi vincitori di diversi trofei e anche i rispettivi premi per Miglior TV e Miglior Film.

Per quanto riguarda la lista completa dei vincitori, date un'occhiata qui sotto.


  • Miglior Film - Sinners

  • Miglior Film a Distribuzione Limitata - Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

  • Migliore Serie TV - Andor

  • Migliore Nuova Serie - Pluribus

  • Miglior serie di ritorno - Andor

  • Migliore Antologia o Miniserie - Adolescence

  • Miglior Film d'Azione e Avventura - Una Battaglia Dopo l'Altra

  • Miglior Film d'Animazione - Zootropolis 2

  • Miglior Film Comico - The Naked Gun

  • Miglior Film Documentario - The Perfect Neighbor

  • Miglior Film Drammatico - Valore Sentimentale

  • Miglior film horror - Sinners

  • Miglior Film Internazionale - Valore Sentimentale

  • Miglior Film Musicale - KPop Demon Hunters

  • Miglior film Mistero e Thriller - Black Bag

  • Miglior Film d'Amore - Pillion

  • Miglior Film di Fantascienza e Fantasy - Compagno

  • Miglior Serie Animata - In breve

  • Migliore Serie d'Azione e Avventura - Reacher

  • Miglior Serie Comica - The Studio

  • Miglior Serie Drammatica - Adolescence

  • Migliore Serie Storica - Wolf Hall

  • Miglior serie horror - Alien: Earth

  • Migliore Serie Mistero e Thriller - Task

  • Migliore Serie di Fantascienza e Fantasy - Andor

  • Film preferito dai fan - Sinners

  • Film d'azione preferito dai fan - Superman

  • Film d'animazione preferito dai fan - Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Infinity Castle

  • Film concerto preferito dai fan - Ateez World Tour

  • Film drammatico amato dai fan - Downton Abbey: Il Gran Finale

  • Film di famiglia amato dai fan - Come addestrare il tuo drago

Ci sono stati film o serie TV che secondo te sono stati ignorati al Golden Tomatoes quest'anno?

