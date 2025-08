Andor è stato uno dei pochi spettacoli di Star Wars ad aumentare gli spettatori man mano che andava avanti

HQ

Nonostante abbia attirato molti abbonati e abbia distribuito spettacoli ad alto budget da IP come Marvel e Star Wars, sembra che Disney+ potrebbe non essere lo streamer dei sogni che il Topo sperava che fosse. Quando si tratta di fidelizzare gli spettatori nel corso di una stagione o di più stagioni, molti spettacoli Disney+ non sono all'altezza.

Questo secondo i dati raccolti da TheWrap, che mostrano che sia le serie Marvel che quelle di Star Wars stanno lottando per fidelizzare gli spettatori nel corso di un'intera stagione. Star Wars in particolare ha un grosso problema con questo, poiché Obi-Wan Kenobi ha perso il 16% dei suoi spettatori nel corso della sua corsa, Ahsoka è scesa del 31% nella stagione 1 e The Acolyte è sceso di quasi il 33%.

Tuttavia, anche in questi tempi difficili, ci sono ancora alcuni grandi vincitori. The Mandalorian S2 ha totalizzato quasi 1,5 miliardi di minuti visualizzati nel finale della seconda stagione e Andor è riuscito ad aumentare gli spettatori di quasi il 40% tra la prima e la seconda stagione.

Sembra in gran parte che la Disney abbia tolto la sensazione di una programmazione imperdibile con i suoi grandi spettacoli IP. A parte alcuni selezionati che si distinguono, la maggior parte sono storie secondarie appariscenti che non riescono a catturare i fan e gli spettatori generici per più di un breve lasso di tempo.