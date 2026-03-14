Andrea Kimi Antonelli diventa il più giovane poleman nella storia della Formula 1 grazie all'"aiuto" di Russell

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Mercedes continua a dimostrare di essere la squadra più forte finora in F1, con entrambi i suoi piloti che ottengono la pole position per il Gran Premio di Cina di domani. Sabato precedente, George Russell ha conquistato la prima vittoria in sprint dell'anno, davanti a Charles Leclerc e Lewis Hamilton della Ferrari, anch'essi partiti dalla pole position.

Russell ha aggiunto 8 punti per allungare il vantaggio nella classifica generale, ma è stato il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli a fare notizia oggi diventando il più giovane pilota a conquistare una pole position nella storia della Formula 1. Antonelli, a soli 19 anni e 212 giorni, conquista il record a Sebastian Vettel, il precedente più giovane poleman con 21 anni e 72 giorni al Gran Premio d'Italia 2008.

L'impresa di Antonelli è stata favorita dalla vettura di George Russell, che ha avuto qualche problema al cambio e ha chiuso solo 0,222 secondi dietro al compagno di squadra. Russell è comunque riuscito a conquistare il secondo posto per la gara di domani, seguito da Hamilton e Leclerc della Ferrari e poi da entrambe le McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris.

Il Gran Premio di Cina inizierà domenica alle 08:00 CET, 07:00 GMT.