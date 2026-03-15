Andrea Kimi Antonelli, primo italiano a vincere un Gran Premio di F1 dal 2006, il più giovane dal 2016

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Andrea Kimi Antonelli ha migliorato il suo record di più giovane poleman nella storia della F1 con una vittoria al Gran Premio di Cina, diventando il secondo più giovane vincitore di Gran Premio nella storia della Formula 1 a 19 anni, sei mesi e 18 giorni, solo dietro a Max Verstappen, che aveva 18 anni, sette mesi e 15 giorni quando vinse il Gran Premio di Spagna 2016.

Antonelli è anche il primo italiano a vincere un Gran Premio di F1 dai tempi di Giancarlo Fisichella nel 2006, e insieme a George Russell, che ha vinto la gara sprint di sabato e ha concluso secondo a Shanghai, Mercedes ottiene un solido vantaggio nei campionati di Formula 1: 98 punti, davanti ai 67 punti della Ferrari... con la McLaren terza con 18 punti.

Difendendo la leadership per la maggior parte della gara dopo un breve sorpasso di Lewis Hamilton, Antonelli ha concluso con 5,5 secondi di vantaggio su Russell. Max Verstappen si ritirò a causa di un problema con la sua Red Bull, e anche Fernando Alonso e Lance Stroll si ritirarono a causa dei problemi ai motori Honda. E McLaren... non è nemmeno partita, a causa di un problema elettrico su entrambe le auto. Piastri, secondo classificato l'anno scorso, ha saltato due gare di fila...

Risultati del Gran Premio di Cina di F1 2026:



Kimi Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes) +5,515

Lewis Hamilton (Ferrari) +25.267

Charles Leclerc (Ferrari) +28.894

Oliver Bearman (Haas) +57.268

Pierre Gasly (alpino)

Franco Colapinto (alpino)

Liam Lawson (Tori da corsa)

Esteban Ocon (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Nico Hülkenberg (Audi)

Alexander Albon (Williams)

Isack Hadjar (Toro Rosso)



Max Verstappen e Fernando Alonso si ritirarono, mentre Lando Norris e Oscar Piastri non presero la partenza.

Campionato piloti di Formula 1 2026:



George Russell - 51 punti

Kimi Antonelli - 47 punti

Charles Leclerc - 34 punti

Lewis Hamilton - 33 punti

Oliver Bearman - 17 punti

Lando Norris - 15 punti

Pierre Gasly - 9 punti

Max Verstappen - 8 punti

Liam Lawson - 8 punti

Arvid Lindblad - 4 punti

Isack Hadjar - 4 punti

Oscar Piastri - 3 punti

Gabriel Bortoleto - 2 punti

Carlos Sainz - 2 punti

Franco Colapinto - 1 punto

Esteban Ocon - 0 punti

Alexander Albon - 0 punti

Sergio Pérez - 0 punti

Lance Stroll - 0 punti

Fernando Alonso - 0 punti

Valtteri Bottas - 0 punti

Nico Hülkenberg - 0 punti

