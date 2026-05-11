Andrea Pessino si è entusiasmato della direzione che God of War ha preso nel 2018: "È stato uno dei miei giochi preferiti di sempre"

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È chiaro a tutti che negli ultimi anni il modello di design dei grandi giochi sembra seguire uno schema molto specifico e simile, indipendentemente dall'azienda che li sostene. Questo ha portato non solo a un senso di "apatia" tra i giocatori riguardo alle future uscite, ma anche a un mercato saturo di giochi che condividono la stessa estetica, tema o gameplay. E questo gioca a danno di tutto il resto.

Tuttavia, ogni tanto ci sono studi e sviluppi 'audaci' che non solo cambiano il corso di una specifica saga, ma danno anche nuova vita all'intero spettro del genere. Questo è quello che è successo con God of War nel 2018, e qualcuno che ha visto chiaramente questo è stata la veterana Andrea Pessino.

Pessino, che è stato produttore di The Order 1886 e che conosce bene anche il franchise God of War avendo lavorato ai suoi due titoli per PSP, è stato "entusiasta" della nuova direzione data a Kratos nel 2018 da Santa Monica Studio, come ci ha raccontato durante il nostro incontro al Comicon Napoli 26, che potete guardare con i sottotitoli qui sotto.

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Dopo aver discusso di The Order 1886 e della sua accoglienza critica, la conversazione si è spostata proprio su quella serie di grandi uscite, fino alla sorpresa di God of War (2018). "Mi è piaciuto molto. God of War Il 2018 è stato uno dei miei giochi preferiti di sempre."

Dopo aver esaminato il tuo lavoro con il franchise nella fase iniziale, Pessino ha commentato che "era un rischio enorme."

"Una cosa che so è che, dato che molte delle stesse persone degli originali erano coinvolte nei nostri giochi, e le stesse persone che hanno lavorato anche a quelli, è stato uno sviluppo molto difficile.

Molti giochi tendono a essere così, quindi hanno faticato molto a trovare una voce unica. Pensavo fosse audace, e probabilmente necessario.

"Tutto ha il suo ciclo, tutto ha la sua durata, e l'idea originale, l'espressione originale di God of War probabilmente era arrivata a quel punto. Dopo più di un decennio di titoli, era arrivato il momento di provare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, e ci sono riusciti sicuramente, e penso che continueranno a portare quella serie in nuove direzioni. Saranno spettacolari, ne sono sicuro."