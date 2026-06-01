Andrés Iniesta ottiene il suo primo incarico come allenatore al Gulf United FC di Dubai

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L'ex centrocampista spagnolo Andrés Iniesta, leggenda del club FC Barcelona dove ha giocato tra il 2002 e il 2018, e della nazionale spagnola e marcatore della finale del 2010 contro i Paesi Bassi, è stato nominato allenatore del club emiratino Gulf United FC. Questo giovane club, fondato nel 2019, gioca nella seconda divisione della United Arab Emirates Football league, la UAE First Division League (seconda dietro alla UAE Pro-League), ma ha ottenuto promozioni consecutive dalla quarta e terza divisione nel 2022 e 2023.

Iniesta ha descritto questo ruolo come "un passo importante per continuare il mio sviluppo come allenatore e mettere in pratica la mia esperienza in un club professionistico che crede davvero nei giovani talenti". La squadra ha la rosa più giovane della divisione ed è nota per coltivare giovani talenti.

Iniesta, che già viveva a Dubai, ha recentemente ottenuto la A Licence for manager, e lavorare al Gulf United lo aiuterà a ottenere la Pro Licence, il primo passo per le sue aspirazioni da allenatore. "Il football mi ha dato tutto, e ora voglio restituire qualcosa attraverso l'allenamento, l'apprendimento e lavorando ogni giorno con giovani giocatori che hanno la fame e il talento per andare lontano.

"Credo nello sviluppo giusto dei calciatori: con pazienza, con un'idea chiara di come il gioco dovrebbe essere giocato e con una vera cura per ogni individuo. Gulf United condivide questa filosofia, ed è per questo che sono qui."

Iniesta si è ritirato dal calcio nell'ottobre 2024 e ha giocato la sua ultima stagione all'Emirates Club, che è stato retrocesso durante l'anno in cui ha giocato. Il Gulf United è il primo club di Iniesta come allenatore capo. In precedenza, secondo alcune fonti gli era stato offerto un ruolo chiave come direttore sportivo in Marocco, ed è stato anche cofondatore della squadra ciclistica NSN Cycling, costruita dai resti della squadra israeliana Premier Tech.