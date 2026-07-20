Andrew e Tristan Tate arrestati negli Stati Uniti dopo che sono stati evocati 38 nuovi capi d'accusa contro la coppia

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Recentemente, le autorità britanniche hanno emesso una serie di nuove accuse contro la controversa coppia di influencer Andrew e Tristan Tate, con il Crown Prosecution Service britannico che ha presentato altre 38 accuse contro la coppia.

Portando il totale a 59 capi d'accusa, i fratelli Tate sono stati arrestati negli Stati Uniti e sono in fase di estradazione nel Regno Unito, dove affronteranno queste accuse in tribunale, secondo BBC News.

Secondo le nuove accuse, Andrew è stato colpito da altri sette capi d'accusa di stupro, accuse legate al traffico sessuale, oltre a immagini indecenti di un minore. Tristan, invece, è stato accusato di due capi d'accusa di stupro e tre capi di imputazione per organizzazione o facilitazione del traffico di abusi sessuali. Alla fine, Andrew ora ha 42 capi d'accusa contro di lui, mentre Tristan ne porta 17.

Sebbene i Tate abbiano più volte negato qualsiasi fatto illecito, la polizia sostiene che questi atti siano avvenuti tra luglio 2010 e agosto 2017.