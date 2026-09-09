Andrew Garfield diventa Sam Altman nel primo trailer di Artificial

Viviamo nell'era dell'IA, che ci piaccia o no. Gli investimenti delle grandi aziende tecnologiche, dei governi e altro ancora dimostrano che, anche se questo esperimento fallisce, sarà uno con cui convivremo per il prossimo futuro, poiché i speranzosi desiderano che la tecnologia risolva i nostri problemi, mentre altri vogliono semplicemente esercitarsi con una nuova macchina di apprendimento. Se c'è una figura simbolica dell'IA, potresti indicare Sam Altman, CEO di OpenAI e padre del suo modello leader ChatGPT.

In Artificial, vediamo Altman interpretato da Andrew Garfield. Il film di Luca Guadagnino era inizialmente previsto per uscire su Amazon, ma lo studio improvvisamente lo ha abbandonato dal film. Anche altri grandi studi hanno rifiutato, eppure Neon ha preso il film per una distribuzione globale questo Natale.

Nel trailer, vediamo Altman scendere da un'auto costosa e attraversare quella che sembra un tempio o una spa molto costosa, prima di scendere in una stanza segreta nascosta sotto. Poi, vediamo lampi del resto del film, inclusi i co-protagonisti Cooper Hoffman e Monica Barbaro. Il trailer è montato come un film horror, con Altman che lancia battute come se fosse a una conferenza tecnologica, parlando di aprire la scatola di Pandora, del futuro inevitabile e dell'IA che risolve i problemi del mondo.

Artificial uscirà nei cinema il giorno di Natale.