Andrew Garfield e Claire Foy intraprendono un'avventura familiare fantastica ne L'albero magico e lontano

La prossima primavera, le famiglie potranno godere di una nuova avventura cinematografica ambientata nella campagna rurale inglese. Come parte del film noto come The Magic Faraway Tree, saremo portati in un viaggio in terre straordinarie e lontane, tutto attraverso la magia incredibile che emana da un albero spettacolare.

Il film segue i genitori Polly e Tim, interpretati rispettivamente da Claire Foy e Andrew Garfield, mentre loro e i loro tre figli si trasferiscono nella campagna inglese e devono adattarsi a uno stile di vita molto diverso. Durante questo periodo, si imbattono in un potente albero che può trasportare le persone in mondi straordinari di fantasia e leggenda, e in modo simile a un simile Narnia o Alice in Wonderland, la famiglia si ritrova portata lontano in un'avventura che li avvicina come unità.

La sinossi spiega: "The Magic Faraway Tree segue Polly (Claire Foy), Tim (Andrew Garfield) e i loro tre figli - una famiglia moderna costretta a trasferirsi nella remota campagna inglese. Mentre si adattano alle loro nuove vite, i bambini scoprono un albero magico e i suoi straordinari ed eccentrici residenti, tra cui i personaggi preziosi Moonface (Nonso Anozie), Silky (Nicola Coughlan), Dame Washalot (Jessica Gunning) e Saucepan Man (Dustin Demri-Burns). In cima all'albero, vengono trasportati in terre spettacolari e fantastiche e, attraverso le gioie e le sfide delle loro avventure, la famiglia impara a riconnettersi e a valorizzarsi a vicenda per la prima volta dopo anni."

Previsto per la prima uscita nelle sale il 27 marzo 2026, potete vedere il trailer di The Magic Faraway Tree qui sotto.