Andrew Garfield guiderà l'epopea medievale di Paul Greengrass

Andrew Garfield ha firmato per il ruolo principale in un nuovo dramma storico ambientato durante il Medioevo in Inghilterra. Dietro la macchina da presa c'è nientemeno che Paul Greengrass, il regista famoso per i suoi thriller al cardiopalma come la serie di Bourne, Captain Phillips e United 93. Il nuovo progetto, ancora senza titolo, è descritto come un grande dramma shakespeariano sulla ribellione, le lotte di potere e la tirannia. Garfield interpreta un leader ribelle che osa sfidare il brutale governo di re Riccardo II, uno scontro destinato a scuotere l'intero regno. La storia trae ispirazione da eventi storici realmente accaduti poi immortalati nell'opera teatrale Riccardo II di William Shakespeare.

Insieme a Garfield nel cast c'è Katherine Waterston, meglio conosciuta per il suo lavoro in Animali fantastici e Inherent Vice. Il film è prodotto da Focus Features e Blumhouse, suggerendo una miscela di dramma d'epoca di prestigio e intensità tesa e ad alto rischio. Greengrass, attualmente sotto i riflettori con The Lost Bus (interpretato da Matthew McConaughey e presentato in anteprima al Toronto International Film Festival), è ancora una volta alle prese con materiale storico intriso di peso politico e dramma umano. Se i primi segnali si avvereranno, questo potrebbe diventare uno dei ritratti medievali più avvincenti ad arrivare sul grande schermo negli ultimi anni, alimentato dal talento delle star e dalla forza regista.